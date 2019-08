Franchi: la Fiorentina vuole il restyling, i nostri lettori no. SONDAGGIO

Caricamento sondaggio...

L’idea di costruire un nuovo stadio a Novoli sta via via perdendo forza. Pare proprio che Commisso e la nuova società vogliano prendere in mano il Franchi e sistemarlo secondo nuovi criteri. Non vogliamo criticare l’idea del patron viola, ma vogliamo mostrare quale sia il parere dei nostri lettori in merito alla questione stadio. Ovviamente si tratta solamente di una piccola parte dei lettori di Violanews che decidono di votare e rappresenta solo uno ‘spaccato’ del popolo viola.