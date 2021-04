Processo Astori: l’accusa chiede un anno e mezzo per Galanti

Aggiornamento ore 13:30

Emergono le prime informazioni dall’interno dell’aula giudiziaria. Un anno e sei mesi la richiesta fatta dal Pm per Giorgio Galanti, ex responsabile di medicina sportiva di Careggi ed unico imputato nel processo per la morte di Davide Astori. Lo riporta Lady Radio.

La foto del nostro inviato ritrae l’arrivo di Francesca Fioretti all’udienza che fa luce sulla morte di Davide Astori. L’ex moglie del capitano della Fiorentina non ha voluto rilasciare dichiarazioni una volta arrivata al Palazzo di Giustizia. Presente anche la società viola col legale Antonio D’Avirro.

