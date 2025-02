FOTO VN – L’ultimo saluto a Piero Gonfiantini a Signa

Si svolge oggi a Signa il funerale di Piero Gonfiantini, giocatore che ha segnato la storia della Fiorentina. Scomparso a 87 anni, tutta Firenze e i suoi amici più cari si sono riuniti per l'ultimo saluto. Al funerale, tra i vari parenti, amici e tifosi, presenti Moreno Roggi e anche l'ex dirigente viola Raffaele Righetti. Anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi presente al funerale insieme a dei rappresentati del Signa Calcio e del Pisa. La chiesa della "Beata" gremita per salutare per l'ultima volta Gonfiantini.