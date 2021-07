FOTO e VIDEO VN – Fiorentina a Moena, Vlahovic il più acclamato

La Fiorentina è in arrivo nel ritiro di Moena: già molte decine i tifosi che attendono mister Italiano e la squadra, di fronte all'hotel

La Fiorentina è pronta ad iniziare il proprio ritiro pre-stagionale in quel di Moena. La squadra gigliata ha lasciato questa mattina Firenze ed è attesa nella "perla della Val di Fassa" intorno alle 13 . Violanews.com è presente sul posto con i propri inviati ed è pronta a raccontarvi, con l'ausilio di foto e video, tutte le tappe della permanenza in Trentino per la compagine viola, guidata da mister Italiano.