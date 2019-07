Ecco Dario Dainelli al campo Benatti di Moena. L’ex capitano, fresco di nomina come nuovo dirigente della Fiorentina, è arrivato nel pomeriggio insieme a Joe Barone per assistere alla prima amichevole precampionato della squadra viola. Di fatto è la sua prima uscita nella sua nuova veste. ECCO IL TEAM PRADE’, LA CARICA DEGLI EX VIOLA