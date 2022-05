FOTO – Relax e buona compagnia nel Chianti per Castrovilli

Giornata all'insegna di relax e tranquillità per Castrovilli, che si è intrattenuto qualche ora nel Chianti con alcuni amici

Giornata all'insegna della pace e del relax per Gaetano Castrovilli, che si è concesso un po' di pausa in buona compagnia lontano dalla città. Come testimonia l'account Instagram del 10 viola, il centrocampista ha passato qualche ora nel Chianti in compagnia di alcuni amici, rilassandosi e incamerando tante sensazioni positive.