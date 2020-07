FOTO- Rasmussen: “Il Vitesse è il posto giusto”

Arrivano le prime parole di Rasmussen da nuovo giocatore del Vitesse, il difensore ha parlato alla tv ufficiale degli olandesi:

Dopo diverse avventure ho la sensazione di essere nel posto giusto. Voglio trovare un posto in difesa e ritagliarmi un ruolo importante in questa squadra. Al Rosenborg ho toccato il calcio europeo, ed è lo stesso obiettivo che mi pongo qui, prendere un biglietto per l’Europa con il Vitesse

Anche Johannes Spoors, ds del club olandese, ha commentato l’arrivo dell’ex Empoli:

Jacob si adatta bene al nostro stile di gioco, sia per le qualità difensive che per come imposta. Non abbiamo tanti centrali di sinistra, e con l’arrivo di un profilo internazionale miglioreremo il reparto ulteriormente