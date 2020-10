FOTO – Martinez Quarta, visite mediche in corso. Nel pomeriggio al centro sportivo

Lucas Martinez Quarta è pronto a iniziare la nuova avventura con la Fiorentina. Il difensore ha svolto stamani le visite mediche a Roma (come si vede dalle foto tratte dai profili social della società) e nel pomeriggio sarà al centro sportivo. Dopo le belle prestazioni in nazionale il giocatore è pronto a partire con questa esperienza in Italia.

