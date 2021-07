FOTO – L’Assocalciatori in visita alla Fiorentina a Moena

L'Assocalciatori ha fatto tappa anche a Moena nel corso del giro dei ritiri

Nel corso del "tour" in giro per i ritiri delle squadre di Serie A, i rappresentanti dell'Assocalciatori si sono fermati anche a Moena per incontrare i giocatori della Fiorentina. In visita, come riportato dal profilo ufficiale dell'associazione, il Presidente Umberto Calcagno, il Vice-Presidente Davide Biondini e il Direttore Generale Gianni Grazioli.