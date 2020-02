FOTO – L’agente di Vlahovic al CS: incontro tra le parti, si prosegue sulla strada del rinnovo

Dusan Vlahovic è l’uomo più in forma in casa viola, e i gigliati vorrebbero rinnovare il suo contratto. Oggi pomeriggio il suo agente Darko Ristic si è presentato al Centro Sportivo Davide Astori, presumibilmente per continuare a parlare del rinnovo del proprio assistito. In effetti, Daniele Pradè aveva parlato negli scorsi giorni di un incontro imminente, e lo stesso Vlahovic aveva affermato più volte di voler rimanere a Firenze. Ecco la foto postata dallo stesso Ristic nelle proprie Stories: