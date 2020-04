FOTO – L’abbraccio (da lontano) di Ribery a Guardiola per la scomparsa della madre

Fra le tante brutte notizie che stiamo raccontando in questi giorni nel nostro Paese, ultima in ordine di tempo la scomparsa di Alessandro Rialti, ne registriamo anche altre provenienti dall’estero. A piangere oggi è Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, che ha perso la madre 82enne a causa del Coronavirus. A rendergli omaggio fra i viola Franck Ribery, suo ex giocatore ai tempi del Bayern, che ha tributato al tecnico catalano lo scatto di un abbraccio in campo in Baviera. Ecco la foto pubblicata su Instagram.

IL RICORDO DI IACHINI PER RIALTI

IL RICORDO DI TOLDO PER RIALTI