La Fiorentina di Iachini è scesa in campo oggi nel tardo pomeriggio per gli ultimi aggiustamenti in vista della gara in programma per domani ore 19:30 contro il Torino. Di seguito una serie di immagini della seduta pubblicate dal profilo Twitter del club viola, raffiguranti Ribery, Igor, Chiesa e Cutrone, tutti inclusi nella lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento da Iachini.