FOTO – La promessa mantenuta di Nico a Quarta: gol “dedicato” via Whatsapp

Per un argentino che mancava (per squalifica), un argentino è entrato in maniera decisiva nella larga vittoria per 4-1 a Poznan. Ieri Martinez Quarta ha chiesto a Nico Gonzalez un gol con dedica, che puntualmente è arrivato. E il centrale ex River ha pubblicato la chat di Whatsapp con la prova scritta. La forza del gruppo appare anche grazie a queste piccole cose.