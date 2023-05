FOTO – Italiano parla alla squadra: ascoltano tutti. Cabral in gruppo

Italiano ha tenuto un discorso alla squadra e tra i giocatori c'è anche il brasiliano. Insomma, c'è speranza per vedere titolare l'ex attaccante proprio del Basilea

In vista del match contro il Basilea, il grande dubbio riguarda Cabral. Il brasiliano è stato scartato dalla gara con l'Udinese a causa di una botta al piede. Questa mattina la Fiorentina si è allenata. Italiano ha tenuto un discorso alla squadra e tra i giocatori c'è anche il brasiliano. Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, Cabral è rientrato in gruppo e quindi la Fiorentina potrà contare su di lui a Basilea.