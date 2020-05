Foto: il trofeo più desiderato (ma solo sfiorato) da Ribery

Con un twitter, una nota pagina clacistica B/R Football, ha pubblicato una curiosa immagine che ritrae dei fuoriclasse con il trofeo sognato da sempre ma mai realmente ottenutotoccò da vicino nel 2013, quando, nonostante il triplete da assoluto protagonista, si cassificò al terzo posto nella graduatoria del giocatore dell’anno alle spalle dei soliti Messi e Cristiano Ronaldo. L’amarezza per Franck fu tantissima, a detta molti era lui a meritare questo riconoscimento,tanto che a distanza la rabbia non è ancora passata per quella che per lui fu una vera e propria ingiustizia: “Quel pallone d’oro fu un furto, avevo vinto tutto.”