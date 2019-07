FOTO – Il meraviglioso saluto di Vitor Hugo a Firenze e alla Fiorentina

Vi proponiamo di seguito il lungo ed emozionante messaggio di Vitor Hugo su Instagram: il brasiliano, passato al Palmeiras, ha voluto salutare la Fiorentina e i fiorentini con parole spontanee e toccanti.

Boa sorte, Vitor!

Ecco il testo del messaggio, che vi riportiamo poi in originale:

Firenze, aah bella Firenze!! La città che ho scelto di abitare quando sono uscito per la prima volta dal Brasile 2 anni fa, città quella che abbiamo scelto per fare nascere la nostra piccola Antonella! Dove ho trovato molti amici che porterò per sempre! Fiorentina, Grande Viola!! Squadra che mi ha accolto come un suo figlio, dove ho conosciuto dei professionisti bravissimi ed uomini veri, squadra che mi ha portato dove sono mai pensato d’arrivare, squadra dove ho vissuto dei bei momenti come un inizio fenomenale di stagione che abbiamo messo 6 a 1, oppure quella bella vittoria di 7 a 1 contro una delle più grande squadre della Italia! Ed ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita quando abbiamo perso nostro grande capitano Davide, che restará sempre in nostri cuori!!