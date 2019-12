È tempo di bilanci anche per Franck Ribery, che per salutare il 2019 ha postato sul proprio account Instagram una foto in cui è vestito per metà con la maglia del Bayern e per metà con quella della Fiorentina. “Che anno!”, il commento del francese. “Sono stati dodici mesi pieni di persone fantastiche e di esperienze straordinarie. Grazie mille a tutti per il vostro supporto!”.