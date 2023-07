Sui social circolano le immagini di quella che dovrebbe essere la terza maglia della Fiorentina per la stagione 2023/2024

Sui social stanno girano le foto di quella che dovrebbe essere la terza maglia della Fiorentina. In attesa dell'ufficialità della stessa società viola, Violanews vi propone la foto della casacca che come nella seconda maglia richiama uno stile floreale. Stavolta i gigli si trovano tutti sullo stesso lato verticale e non attraversano la divisa. Di seguito l'immagine: