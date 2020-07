FOTO – Duncan, contro il Cagliari record di palloni giocati in Serie A

Un investimento potenziale da 18 milioni, ancora non del tutto ripagato. Ma Alfred Duncan vuole prendersi la Fiorentina a suon di prestazioni, e nonostante lo scialbo 0-0 di ieri, il centrocampista ghanese sta crescendo. 105 palloni giocati in tutto il match contro il Cagliari, record per l’ex Sassuolo in Serie A: segno che, partita dopo partita, si sta prendendo pian piano il centrocampo viola. E anche se contro il Verona non ci sarà per squalifica, il classe ’93 può diventare un giocatore imprescindibile per Iachini.