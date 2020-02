FOTO- Chiesa come Ibra, Eriksen e Feranandes? Per il videogioco FIFA si

Federico Chiesa è stato inserito dal famoso videogioco Fifa in una squadra di giocatori molto particolari. La EA Sports, infatti, ha selezionato una rosa di giocatori, tra i più illustri trasferimenti invernali, come Ibrahimovic, Eriksen e Bruno Fernandes, e altri giocatori di talenti, componendo quelli che dovrebbero essere le armi in più per le rispettive squadre, in vista del girone di ritorno. Bella investitura “virtuale” per il numero 25 viola, che si è ripreso sul campo la Fiorentina.