FOTO – Chi si rivede! Boateng e la serata da spettatore… con Ribery

Immancabile lo scatto che su Instagram ritrae Kevin-Prince Boateng e Franck Ribery a fianco in tribuna durante la gara tra la loro Fiorentina e la Primavera andata in scena questa sera al Franchi. Come è noto i due sono particolarmente affiatati, e dopo aver trascorso oltre metà stagione lontani si sono ritrovati da pochi giorni dopo che il ghanese ha fatto ritorno a Firenze dal prestito al Besiktas. Ribery ha invece iniziato la preparazione con un leggero ritardo rispetto ai compagni dopo aver richiesto un permesso straordinario al club; oggi ha fatto soltanto una parte di lavoro personale a bordocampo.