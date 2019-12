Fossi sullo stadio: “Offriamo opportunità in più. Non ci siamo attivati per sgarbo istituzionale”

Nell’intervista di fine anno rilasciata a tuttosesto.net, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina:

L’opzione Campi è ancora sul tavolo e per quello che ci riguarda la discussione deve essere nell’ottica di offrire alla Fiorentina e ai suoi tifosi uno stadio di proprietà per competere meglio nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Per questo, a fronte dei problemi che esistono sull’area Mercafir, noi ci siamo attivati, non certo per sgarbo istituzionale. Il punto è fare lo stadio, noi offriamo un’opportunità in più, non polemiche. Perché lo stadio non sarebbe incompatibile con la nuova pista? Basta vedere il masterplan: questa dell’incompatibilità è un’invenzione, peraltro smentita dalla stessa Toscana Aeroporti.