Fossi: “Partita sullo stadio ancora aperta. Perizia? Non mi compete”

Presente a Sesto Fiorentino all’inaugurazione del ponte sull’A1 della Mezzana Perfetti-Ricasoli, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato ai media presenti anche della perizia dell’area Mercafir:

Collegamento per il futuro stadio? E’ un pezzo di risposta a chi dice che in questa zona non c’è un sistema di viabilità adeguato e che la descrive come una landa desolata. Questo è il cuore produttivo della Toscana.

La partita sullo stadio è sempre stata aperta, a prescindere dalla perizia sull’area Mercafir sulla quale non entro perché non mi compete, spetta al Comune di Firenze e alla Fiorentina. Qualora le ipotesi su Firenze non andassero bene, a Campi ci sono possibilità di realizzare o stadio. I costi penso siano inferiori, ma non li decide il Comune di Firenze, li decidono la Fiorentina e i proprietari dei terreni in viale Allende attraverso una contrattazione privata.