Foschi: “La Fiorentina si sta muovendo alla grande, Criscito un valore aggiunto”

Rino Foschi, esporto direttore sportivo, ex tra le altre di Genoa e Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno:

Il Genoa che cede Criscito? Mi sono fatto un’idea strana perché la sua scelta di tornare nel capoluogo ligure era stato un atto d’amore. Era visto come il capitano destinato a rimanere a lungo. A me dispiace molto che Preziosi sia disposto a darlo alla Fiorentina, mi dispiace per il ragazzo perché il suo sogno era quello di chiudere la carriera a Genova. Certo però che la Fiorentina ci guadagnerebbe senz’altro, le qualità del giocatore, tecniche ed umane, non si discutono. Kouamé? Seguo l’operato della Fiorentina con interesse. Mi complimento per questa operazione, fatta con intelligenza. Non vedo il rischio di creare doppioni, quanto la volontà di costruire una squadra ambiziosa. Mi sembra che la nuova società stia facendo bene. Conosco Commisso perché avrei voluto portarlo Palermo, ma non sono riuscito a convincerlo. Il presidente mi sembra voglia fare un mercato importante e creare una squadra tra le prime 6/7 del campionato. Si sta muovendo molto bene, complimenti a Pradè e Commisso che stanno operando delle mosse da società ambiziosa. Amrabat e Duncan sono dei colpi importanti, soprattutto il marocchino che ero convinto potesse andare al Napoli, invece. Paquetà? È un altro discorso, mi sembra una trattativa non così calda e su cui resterei più cauto.