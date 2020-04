FORZAeCUORE, raggiunta quota 800.000. Donazione della Giambelli Foundation

Come rende noto la Fiorentina, sono stati raggiunti gli 800.000 euro nella raccolta fondi #FORZAeCUORE lanciata dalla società viola a sostegno della Fondazione Careggi e la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, due realtà che aiutano gli ospedali dell’area metropolitana fiorentina impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus (COVID-19).

La società viola sottolinea che la Francesco and Mary Giambelli Foundation (Giambelli Foundation), organizzazione no-profit con sede a New York, ha effettuato una donazione di €44.400. La Giambelli Foundation è stata fondata dai celebri ristoratori newyorchesi Francesco e Mary Giambelli. La coppia ha aperto la strada alla ristorazione italiana di qualità con il loro ristorante Giambelli 50th. In più di cinquanta anni di attività, i Giambelli hanno avuto innumerevoli ospiti importanti tra cui papa Giovanni Paolo II e i 50 cardinali al seguito in occasione della visita del Santo Padre negli Stati Uniti nel 1995.