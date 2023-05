Formigli: “Inter forte, Fiorentina imprevedibile. Spero di non arrivare ai rigori”

"Alle 20 vado a piedi con mio figlio all'Olimpico con lo spirito dell'impresa. Non abbiamo molto da perdere, l'Inter è più forte e in grandissima forma, noi siamo abbastanza imprevedibili. La partita secca è sempre un'avventura unica, spero di non arrivare ai rigori. Jovic? Non ho molta fiducia nelle sue capacità realizzativa, ma è uno straordinario rifinitore e fa segnare gli altri. Se fossi l'allenatore partirei con Cabral senza alcun dubbio. Tra le due coppe mi piacerebbe di più vincere la Conference League, tra l'altro la mia squadra inglese preferita è proprio il West Ham".