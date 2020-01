Formazioni ufficiali: Vlahovic con Chiesa! Torna Badelj, Inter col tridente

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Brancolini, Dragowski, Ranieri, Sottil, Olivera, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Venuti, Zurkowski, Cutrone, Terzic. All.: Iachini.

——

INTER (3-4-3): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez, Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Moses, Borja Valero, Dimarco, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi, Skriniar. All.: Conte.

-> CLICCA PER CONSULTARE IL TABELLONE AGGIORNATO DELLA COPPA ITALIA