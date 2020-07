Formazioni ufficiali: viola col 3-5-2. Chiesa-Ribery, davanti si torna all’antico, c’è Ghezzal. Sassuolo, out Caputo

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo: nei viola torna Chiesa dal 1′, così come Pulgar in mezzo al campo. Il vero bocciato della sfida è Patrick Cutrone, in panchina nonostante la squalifica di Vlahovic. Dietro conferma per Ceccherini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All.: Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Defrel. All.: De Zerbi