Fonseca: “Vittoria importante. Mostrato buon atteggiamento e difeso bene”

Dopo la vittoria di Firenze, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo vinto soprattutto per le occasioni create nel secondo tempo e perché dietro ci siamo difesi in maniera sicura. Dopo la sconfitta con il Milan, moralmente è una vittoria importante, abbiamo reagito bene e continuato a migliorare. Oggi la squadra ha fatto una buona partita, ha mostrato un buon atteggiamento e abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica. Con le grandi sbagliamo sempre qualcosa, a volte ci sono mancati difensori centrali, a volte è mancato Diawara e oggi con lui in campo la squadra ha giocato difensivamente una buona partita. Veretout? Domani valutiamo, è sicuramente un infortunio muscolare”.

Rivivi Fiorentina-Roma con la cronaca testuale del match

PAGELLE VN – Tante insufficienze, sul banco degli imputati ci finisce Prandelli