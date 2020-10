Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani, anche della Fiorentina:

Che partita si aspetta domani?

Questa Fiorentina è una grande squadra, hanno preso molti giocatori di qualità e con esperienza in Serie A. Hanno molte soluzioni, giocano bene e sarà una partita difficile. Per me possono arrivare tra le prime sette.