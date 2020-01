Flachi: “Spero che Cutrone scacci via la paura da questa squadra. Pedro? Grosso errore, meglio venderlo”

Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, è intervenuto anche l’ex calciatore Francesco Flachi, che ha parlato a proposito dell’imminente acquisto di Cutrone e di altre tematiche viola . Ecco le sue parole:

Ci auguriamo davvero che Cutrone possa far bene a Firenze, che arrivi con entusiasmo e tanta voglia e che risolva i problemi in attacco. Quello di gennaio è un mercato di riparazione, in cui si cercano calciatori con qualità che in questo momento della stagione mancano ad una squadra. Ruolo? Cutrone è forte nelle ripartenze, che sono proprio la caratteristica della Fiorentina. Cutrone sa ripartire; più riparti e meno giocatori avversari porti nella tua area. Poca pericolosità della Fiorentina sottoporta? È un fatto di testa e di classifica,ormai è subentrata la paura e anche nell’ultima partita contro il bologna si è vista una squadra che tendeva ad indietreggiare. Se non osi però nel calcio è difficile; le partite vanno vinte e non pareggiate. Possibile addio di Pedro? La sua è una vicenda strana, sicuramente sono state fatte valutazione affrettate da parte della società. Secondo me la cosa migliore è venderlo e reinvestire i soldi in un altro giovane di qualità