Flachi: “Senza Vlahovic viola più imprevedibili. Lazio? Mi aspetto questo tridente”

L'opinione dell'ex viola

"Vlahovic si sapeva che sarebbe andato via, bisognava solo capire quando. Spero che ora gli altri giocatori possano dimostrare che la Fiorentina non era solo Vlahovic. Gruppo e gioco ci sono, starà alla loro motivazione continuare a fare questo grande campionato. Senza Vlahovic è una Fiorentina con caratteristiche diverse e un po' più imprevedibile. Credo che contro la Lazio e nelle prossime partite vedremo Piatek titolare, sono tanti giorni che si allena con la squadra. Senza Nico Gonzalez, contro i biancocelesti mi aspetto un tridente con Ikonè e Callejon, che può dare più copertura contro una squadra forte come quella di Sarri. È uno scontro diretto, la testa sarà esclusivamente su questa partita e non già alla Coppa Italia".