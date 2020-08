Flachi: “Senza Ribery non so come sarebbe andata a finire. Diamo tempo a Commisso”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Dobbiamo dare tempo a Commisso, deve capire come si lavora in Italia in una società di calcio.

L’ultima parte di campionato? Contento i fatti, dobbiamo dare i meriti alla squadra, anche se è stato un finale di stagione strano. Ribery ha preso per mano la squadra. Se non ci fosse stato lui, non so come sarebbe andata a finire. Non posso vedere una Fiorentina che esulta per la salvezza. Piatek? Non vorrei sia solo un’apparenza. Gioca meglio quando è solo in attacco. A centrocampo la Fiorentina ha bisogno di un giocatore che costruisca la manovra e spesso la squadra non accompagna il gioco d’attacco, c’è poca manovra, non ci si può affidare solo a Ribery che scende a centrocampo a prendere la palla.