Flachi: “Pezzella e Venuti come birilli. Si fa fatica anche a tenere la palla su”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno:

Le cose te le devi andare a cercare, sennò non andranno mai bene. Ieri il tentativo di dare un segnale forte togliendo dai titolari Ribery e Callejon è caduto nel vuoto, ora mi auguro che questo ritiro stimoli la condivisione e la conversazione. La situazione può ancora peggiorare e non di poco, se non si alzano i ritmi. Venuti e Pezzella sono caduti come birilli sul primo gol, adesso si vede che c’è sfiducia da parte di tutti, si fatica anche a tenere la palla su. Callejon e Ribery non sono più quelli che erano, la squadra ne soffre, Castrovilli ha perso smalto. Io però li terrei dentro, possono creare anche senza essere in forma e la Fiorentina di creare ha bisogno. Serve fare le cose semplici e ripartire.