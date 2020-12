Flachi: “La vittoria ci ha cambiato il Natale. Prandelli è l’artefice”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana per commentare il successo della Fiorentina contro la Juventus:

E’ una goduria bellissima. Ciò che la squadra non aveva fatto nelle partite precedente, l’ha fatto nella partita più sentita. E’ un dispiacere il fatto che ci sia la sosta, ma almeno ci godiamo il Natale. La vittoria di ieri ha cambiato il Natale a tutti quanti a Firenze. Complimenti a Vlahovic, ha lavorato per la squadra. L’artefice della vittoria è Prandelli, il primo gol è studiato, non è nato per caso e ha sempre tenuto in campo i giocatori con più esperienza. Complimenti ai giocatori che ci fanno passare un bel Natale.