Flachi: “La Fiorentina è tornata squadra, bella risposta di Chiesa”

L’ex viola Francesco Flachi ha commentato a Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina contro il Lecce:

La Fiorentina non era mai stata così cattiva, ha chiuso la pratica in mezz’ora, non ci dimentichiamo che il Lecce aveva vinto contro la Lazio. Siamo tornati ad essere squadra, ora c’è la possibilità di pensare al futuro. Bella risposta di Chiesa e il gol di Cutrone contro il Verona ha dato sicurezza che ha permesso alla Fiorentina di giocare come fatto a Lecce. E Ribery illumina tutto.