Flachi: “Fiorentina senza gioco e ambizioni. La fascia a Chiesa ha tolto fiducia in Iachini”

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex viola Francesco Flachi ha commentato il momento nero della Fiorentina: “La gara di ieri mi ha intristito, ma anche le precedenti dove erano stati raccolti punti. La squadra è poco collegata, senza gioco e le responsabilità sono di tutti. La qualità c’è, ma non si riescono a trovare i ruoli giusti per le caratteristiche dei singoli che sembrano tristi e senza ambizioni. Iachini? Dare la fascia a Chiesa ha eliminato la fiducia dei giocatori verso il tecnico. La società deve farsi sentire, non si può vedere una squadra giocare così. Vlahovic o Kouamé? Deve essere bravo l’allenatore, deve sceglierne uno e dargli fiducia per quattro/cinque partite di fila. Ritorno di Montella? E’ una delle soluzioni, altrimenti si andrebbe a pagare un altro allenatore e a spendere ulteriori soldi”.

Caricamento sondaggio...

PASQUAL: “IACHINI? DIFFICILE ARRIVARE A NATALE, LA SQUADRA SI SCIOGLIE”