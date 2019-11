Flachi: “Fiorentina, approccio quasi sempre sbagliato. Chiesa? Più sereno dopo il gol”

Ai microfoni di Radio Bruno, l’ex viola Francesco Flachi ha parlato del momento viola:

Speriamo che questa sosta abbia fatto bene alla Fiorentina, come accadde a settembre. Verona? E’ una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente, ad inizio stagione si potevano solo sognare una classifica del genere. A qualità non c’è partita, ma è l’approccio alla partita quello che deve cambiare. Mi auguro che dopo Cagliari la società si sia fatta sentire, in certe situazioni serve la voce grossa che carichi l’ambiente. A parte Milan, Napoli e Atalanta la Fiorentina ha sempre approcciato male le partite, rischiando o prendendo gol. Chiesa? Ha iniziato tardi la preparazione in mezzo alle voci di mercato, ha cambiato ruolo, ed essendo una prima donna può aver sofferto l’arrivo di Ribery. Ma non è una seconda punta, perché la foga e la voglia di mettersi in mostra lo porta ad essere ancora più egoista. Speriamo che il gol in Nazionale l’abbia sbloccato, una volta ritrovata la tranquillità può tornare a fare la differenza.