Flachi: “Commisso in tre mesi ha ribaltato Firenze. Ribery e i giovani viola…”

L’ex viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Commisso in tre mesi ha ribaltato Firenze, fa capire che volere è potere. Hanno riportato entusiasmo a Firenze. Ribery? È un grande privilegio e una grande fortuna giocare accanto a campioni come lui, è un insegnamento per i giovani viola. Oggi i giovani pensano più a loro stessi che alla squadra, uno come Ribery invece si mette a rincorrere gli avversari anche a 36 anni. Anche Caceres ha portato sicurezza nel gruppo”.