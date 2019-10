Francesco Flachi, ospite negli studi di Radio Bruno è tornato sulla sconfitta dei viola contro la Lazio e sulla squalifica di Ribery:

Questa Fiorentina non è mai una squadra imprevedibile, quindi dopo un po’ viene più facile agli altri prendere le misure. Si vivacchia sulle giocate dei singoli: Castrovilli, Chiesa e Ribery. Sulla squalifica del francese bisogna essere obiettivi, quando si tocca un arbitro il rischio è sempre alto. In più, tutta la bruttezza della serata di ieri è iniziata dalla sua uscita dal campo: lui tiene sempre davanti due uomini e magari non prendi gol tenendolo in campo altri dieci minuti. È uno che può fare la giocata decisiva, piuttosto lo avrei fatto riposare mercoledì del tutto tenendolo in panchina a Reggio Emilia. Questa squadra non sorride mai, sembra sempre che faccia le solite cose. La Lazio era un avversario di livello, una squadra compatta e che si conosce bene, però in casa i viola potevano e dovevano fare di più. Badelj? In campo cammina e gli manca anche la velocità di pensiero.