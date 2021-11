Flachi: “A Torino con la testa libera. Se ripenso a Juve-Fiorentina del ’94…”

L'ex attaccante viola presenta la sfida di sabato tra bianconeri e gigliati

L'ex attaccante di Fiorentina e Samp Francesco Flachi, ospite della trasmissione 30' Minuto su Italia 7, ha parlato della prossima partita della Fiorentina, ovvero la trasferta di Torino contro la Juventus. Queste le sue parole: "Per la città quella contro la Juve non sarà mai una partita come le altre. E neppure per loro, anche se non lo ammettono. Basti pensare, ad esempio, all'esultanza di Tevez quando fece gol qui a Firenze. Adesso loro non hanno veri fenomeni come in passato, forse solo Dybala è di un livello superiore rispetto agli altri bianconeri. I viola devono andare a Torino per giocare come sanno, con la testa libera. Il ricordo di un mio Juve-Fiorentina? Il 3-2 del 1994: sullo 0-2 per noi in panchina pensavamo già ai caroselli che ci sarebbero stati a Firenze, poi...".