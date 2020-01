“Ritorno al Franchi”, questo il nome dato dalla Fiorentina all’iniziativa per la riapertura della campagna abbonamenti. Un mini abbonamento che ha registrato un successo oltre le aspettative. Tanto che si è deciso di prolungarne la vendita fino all’inizio della partita contro il Genoa. Uno stadio “Artemio Franchi” dunque che si preannuncia sempre oltre la soglia dei trentamila spettatori. Oggi contro il Genoa il dato sarà ad esempio senza dubbio superiore alle 32mila unità. Destinato ulteriormente a crescere grazie ai tagliandi in vendita, per la singola partita e per l’intero girone di ritorno. Circa un migliaio i nuovi abbonati che vanno ad aggiungersi ai 28.026 registrati ad inizio stagione. Numeri che collocano la Fiorentina al terzo posto assoluto per presenze nelle partite casalinghe. Soltanto le due squadre milanesi fanno meglio: l’Inter con 41.000 spettatori e il Milan con 32.000. La Juventus stessa si ferma a 27.700 tessere, la Roma a 21.559 e la Lazio a 19.700. Il Napoli poi nonostante la capienza dell’impianto del San Paolo e la grandezza della città ha raggiunto appena 13.000 tessere mentre l’ultimo club di questa classifica di fedeltà è il Sassuolo con 6.100 abbonati. Lo scrive il Corriere dello sport.