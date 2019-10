Fiorentina Women’s, Commisso si congratula con Cincotta per la vittoria col Tavagnacco

Un Rocco Commisso a 360°. Dopo aver visto l’amichevole di ieri sera contro la Pistoiese, il proprietario viola si è gustato anche il successo delle ragazze viola, che hanno vinto per 2-1 contro il Tavagnacco. Al termine del match Commisso ha chiamato mister Cincotta per congratularsi con lui ed ha espresso la sua felicità per una vittoria importante. Interrogato dal patron viola, il mister della Fiorentina Women’s ha inoltre espresso tutta la sua soddisfazione per la futura costruzione del Centro Sportivo a Bagno a Ripoli, dove si riuniranno tutte le squadre viola.