Lana Clelland, attaccante scozzese della Fiorentina Women’s, ha lanciato un messaggio sui suoi profili social, cercando di dare un messaggio al Regno Unito. “Regno Unito, per favore, non sottovalutare tutto questo. Il paese che chiamo secondo casa sta lottando duramente in questo momento. Sii sicuro, e prendi tutte le precauzioni necessarie”