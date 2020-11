Fiorentina, tamponi negativi per tutti i nazionali. Rosa al completo

Buone notizie filtrano dal centro sportivo “Davide Astori”. Secondo quanto raccolto da Violanews.com tutti i tamponi dei nazionali, rientrati tra ieri ed oggi, sono risultati negativi. I calciatori in questione si stanno già allenando in gruppo sotto lo sguardo attento di Cesare Prandelli in vista del Benevento.

