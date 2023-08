Fiorentina, si allontana Sutalo. Premier e Bundesliga in pole per il croato

Josip Sutalo si allontana dalla Fiorentina e dalla Serie A. Come riportato da TMW, la Dinamo Zagabria non lo venderà a prescindere prima del preliminare di Champions League. In prima fila ci sono due squadre tedesche, il Lipsia, che darà l'assalto non appena avrò ufficializzato la cessione di Gvardiol al Manchester City, e il Bayer Leverkusen. Presenti anche due club inglesi, Arsenal e West Ham, che hanno, tutti e quattro, già superato la soglia dei 20 milioni come base. Rimane in corsa per il calciatore anche l'Ajax.