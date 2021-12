Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni: i dubbi di Italiano e Colantuono

Giornata di antivigilia in casa Viola. La Fiorentina, infatti, è attesa dal match di sabato quando al Franchi arriverà la Salernitana fanalino di coda del grande ex Ribery. Il match, sulla carta, è senza storia. I gigliati vengono dalle belle vittorie con Sampdoria e Bologna e hanno trionfato neanche un mese fa contro il Milan capolista. L'obiettivo è confermare il piazzamento europeo che vede la squadra di Italiano al quinto posto insieme alla Juventus. Dall'altra parte troviamo una Salernitana che ha un disperato bisogno di punti e che occupa in solitaria l'ultima piazza della classifica con soli 8 punti. I granata vengono, inoltre, da un filotto di 6 gare senza vittorie. Come detto, un match cheai nastri di partenza sembra non essere in discussione. Tuttavia, le partite con Empoli e Venezia hanno dimostrato che le insidie, per la Fiorentina, possono nascondersi ovunque. Quello coi campani è un appuntamento da non sbagliare e da non sottovalutare.