Fiorentina-Ribery, finale amaro. Le due versioni cozzano

Versioni discordanti fra l'asso francese e la società gigliata

Una storia nata con una presentazione scintillante in un Franchi vestito a festa. Era iniziata così la storia fra Franck Ribery e la Fiorentina. Dopo due stagioni, però, la separazione non è stata altrettanto piacevole. Come scrive il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, le versioni dell'asso francese e della società Viola su questo tema sono discordanti. Franck ha dichiarato di non aver più sentito la dirigenza gigliata. Il club, dal canto suo, fa sapere che Barone e Pradè hanno parlato con l'ex Bayern a giugno. La verità probabilmente resterà un mistero. Quel che resta, è "un finale dal retrogusto amarognolo".