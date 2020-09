Fiorentina, presenti Lippi e l’area tecnica della SPAL al centro sportivo

Come riportato da Lady Radio, al centro sportivo della Fiorentina si sono presentati i dirigenti Giorgio Zamuner (ds della Spal) e Ivone De Franceschi, possibile argomento di discussione sono stati alcuni giovani in uscita dalla Spal e giocatori già finiti in orbita viola come Strefezza e Bonifazi, oltre all’ipotetico passaggio di Ranieri a Ferrara. Ai Campini era presente anche Davide Lippi, agente e intermediario nella trattativa per il ritorno di Borja Valero a Firenze.

