Fiorentina, presentata anche la maglia prepartita: look inedito (Le immagini)

Contemporaneamente alla presentazione delle maglie della prossima stagione (TUTTI I DETTAGLI), sul sito del merchandising ufficiale gigliato possiamo vedere anche quello che sarà il kit dedicato al prepartita della Fiorentina. Le maglie che i giocatori indosseranno nel riscaldamento e le felpe che verranno messe per fare l'ingresso in campo sulle note dell'inno. Queste le immagini che mostrano un look piuttosto particolare e inedito.